Ascolti del 14 agosto: “La Dama Velata” e “Fiore del Deserto”

La fiction di Rai1 in replica, seguita da oltre 1,8 milioni di telespettatori Miriam Leone in «La dama velata» Redazione Sorrisi







Rai1 "La Dama Velata": 1.878.000 spettatori (share 16,2%).

Canale 5 "Fiore del Deserto": 1.295.000 spettatori (share 11%).

Rai2 "N.C.I.S.: Los Angeles": 846.000 spettatori (share 6,8%).

Italia 1 "Terminator Genisys": 657.000 spettatori (share 5,7%).

Rete 4 "Oggi Sposi": 629.000 spettatori (share 5,5%).

Rai3 "Kilimangiaro Estate": 628.000 spettatori (share 5,4%).

Tv8 "Italia’s Got Talent – Best of": 517.000 spettatori (share 4,4%).

Nove "Sento la Terra girare": 348.000 spettatori (share 3,1%).

La7 "Miss Marple": 325.000 spettatori (share 3,5%).