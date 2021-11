Ascolti del 14 novembre: “Cuori” e “Che tempo che fa”

3,8 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 3,6 milioni per il talk show di Rai3 Redazione Sorrisi







Rai1, Cuori: 4.085.000 spettatori (share 16,84%) il primo episodio e 3.706.000 spettatori (share 19,22%) il secondo episodio

Rai3, Che tempo che fa: 3.611.000 spettatori (share 14,49%)

Canale 5, All together now: 2.584.000 spettatori (share 12,50%)

Rai2, Nitto ATP Finals Berrettini - Zverev: 1.116.000 spettatori (share 4,64%)

Italia 1, Sherlock Holmes - Gioco di ombre: 811.000 spettatori (share 3,92%)

Rete 4, Controcorrente prima serata: 767.000 spettatori (share 4,03%)

La7, Atlantide: 474.000 spettatori (share 2,04%)