Ascolti del 15 luglio: “Nove lune e mezza” e la replica della finale degli Europei

2,1 milioni di spettatori per il film su Canale 5 e 1,7 per la partita su Rai1







Canale 5, Nove lune e mezza: 2.119.000 spettatori (share 12,24%)

Rai1, Euro 2020 Italia - Inghilterra: 1.728.000 spettatori (share 13,19%)

Rai3, A raccontare comincia tu: 1.505.000 spettatori (share 8,51%)

Rai2, Squadra speciale Cobra 11: 1.124.000 spettatori (share 5,75%) il primo episodio e 1.079.000 spettatori (share 6,41%) il secondo episodio

Italia 1, The Fast and the Furious: Tokyo Drift: 901.000 spettatori (share 5,12%)

Rete 4, Le crociate: 569.000 spettatori (share 3,73%)

La7, In onda prima serata: 734.000 spettatori (share 4,06%)