Ascolti del 15 maggio: “Amici Speciali” e “Tutti i soldi del mondo”

16 Maggio 2020

Canale 5 Amici Speciali: 3.847.000 spettatori, 18,8% di share.

Rai1 Tutti i soldi del mondo: 2.668.000 spettatori, 11% di share.

Rai2 N.C.I.S.: 1.562.000 spettatori, 5,5% di share.

Rai3 Che storia è la musica: 1.534.000 spettatori, 6,2% di share.



Nove Fratelli di Crozza: 1.445.000 spettatori, 5,3% di share.

Italia 1 22 Minutes: 1.423.000 spettatori, 5,2% di share.

Rete4 Quarto Grado: 1.415.000 spettatori, 6,7% di share.

La7 Propaganda Live: 1.364.000 spettatori, 6,3% di share.

TV8 Italia’s Got Talent – Best Of: 627.000 spettatori, 2,4% di share.