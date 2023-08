Ascolti del 16 agosto: “Hello Again – Un giorno per sempre” e “Il professore e il pazzo”

Il film di Rai1 seguito da 1,3 milioni di telespettatori, quello di Canale 5 si ferma a 1,2 milioni Redazione Sorrisi







Rai1 "Hello Again – Un giorno per sempre": 1.375.000 spettatori, share 10,7%.

Canale 5 "Il professore e il pazzo": 1.194.000 spettatori, share 9,6%.

Rai2 "Delitti in Paradiso – Un fantasma dal passato": 1.160.000 spettatori, share 9,1%.

Rete 4 "Zona Bianca": 880.000 spettatori, share 8,5%.

La7 "Il Palio di Siena": 771.000 spettatori, share 5,5%.

Rai3 "Nel secolo breve": 570.000 spettatori, share 4,4%.

Italia 1 "Freedom Summer": 531.000 spettatori, share 4,7%.

Tv8 "Name that Tune – Indovina la Canzone": 387.000 spettatori, share 3,6%.

Nove "Il buono, il brutto, il cattivo": 375.000 spettatori, share 3,8%.