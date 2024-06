Ascolti del 16 giugno: Serbia – Inghilterra e “Segreti di famiglia”

4,9 milioni di spettatori per la partita su Rai1 e 2 milioni per la soap di Canale 5 Redazione Sorrisi







Rai1, Serbia - Inghilterra: 4.865.000 spettatori (share 28,73%)

Canale 5, Segreti di famiglia: 1.984.000 spettatori (share 13,26%)

Rai3, Report: 1.285.000 spettatori (share 7,54%)

Rai2, Il velo nuziale: 818.000 spettatori (share 4,77%)

Italia 1, Così è la vita: 782.000 spettatori (share 5,03%)

Rete 4, Zona bianca: 673.000 spettatori (share 5,39%)

La7, La torre di Babele: 585.000 spettatori (share 3,42%)

Tv8, Italia’s got talent – Best of: 303.000 spettatori (share 1,97%)

Nove, Che tempo che fa – Best of: 265.000 spettatori (share 1,60%)