Ascolti del 16 luglio: “Scomparsa” e la finale degli Europei U19

1,9 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 1,5 milioni per lapartita su Rai3







Rai1, Scomparsa: 1.884.000 spettatori (share 14,37%)

Rai3, Portogallo - Italia under 19: 1.473.000 spettatori (share 10,85%)

Rai2, Tim summer hits: 1.242.000 spettatori (share 10,08%)

Canale 5, Instant family: 1.231.000 spettatori (share 10,02%)

Italia 1, FBI most wanted: 783.000 spettatori (share 5,79%)

La7, Una giornata particolare: 547.000 spettatori (share 4,27%)

Rete 4, Innamorato pazzo: 503.000 spettatori (share 4,05%)

Nove, Little big Italy: 318.000 spettatori (share 2,36%)

Tv8, Italia’s got talent best of: 312.000 spettatori (share 2,44%)