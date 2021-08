Ascolti del 17 agosto: “Love is all you need” e “La casa tra le montagne”

2 milioni per il film su Rai1 e 1 milione per il primo del ciclo di film tv su Canale 5 Il cast di "Love is all you need" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Rai1,"Love is all you need": 2.072.000 spettatori, 14,3% di share

Canale 5, "La casa tra le montagne": 1.063.000 spettatori, 9,1% di share

Italia 1, Monaco-Shakhtar Donetsk: 995.000 spettatori, 6,3%

Rai2, "Squadra speciale Cobra 11", 806.000 spettatori, 5,3% di share

Rai3, "Mistero a Crooked House": 735.000 spettatori, 4,9% di share

Rete 4: "Special forces: Liberate l’ostaggio": 621.000 spettatori, 4,4% di share