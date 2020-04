Ascolti del 17 aprile: “Belle e Sebastien” e “Puoi baciare lo sposo”

3,9 milioni di spettatori per il film su Raiuno, mentre il film su Canale 5 arriva a 3,4 milioni

18 Aprile 2020 | 10:01 di Redazione Sorrisi

Rai1 Belle e Sebastien – Amici per sempre: 3.931.000 spettatori, 13,9% di share.

Canale 5 Puoi baciare lo sposo: 3.390.000 spettatori, 12,4% di share.

Rai2 N.C.I.S.: 1.980.000 spettatori, 6,5% di share.

Italia 1 New Moon: 1.942.000 spettatori, 7,1% di share.

Rete4 Quarto Grado: 1.699.000 spettatori, 7,5% di share.

Rai3 Nome di donna: 1.496.000 spettatori, 5,1% di share.

La7 Propaganda Live: 1.488.000 spettatori, 6,6% di share.

TV8 Italia’s Got Talent – Best of: 703.000 spettatori, 2,5% di share.

Nove Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio: 542.000 spettatori, 1,8% di share.