Ascolti del 17 luglio: “The Voice Senior” e “All Together Now”

Rai 1 vince un'altra sfida tra repliche con oltre 1,9 milioni telespettatori The Voice Senior







Rai 1 The Voice Senior: 1.941.000 telespettatori (share 13,6%).

Canale 5 All Together Now: 1.240.000 telespettatori (share 8,8%).

Rai 2 Terrore in paradiso: 1.035.000 telespettatori (share 6,2%).

Rai 3 Braveheart: 936.000 telespettatori (share 5,9%).

Rete 4 Una Vita: 862.000 telespettatori (share 5,5%).

Italia 1 Rio: 861.000 telespettatori (share 5,3%).

La7 Downton Abbey: 363.000 telespettatori (share 2,5%).

Tv8 Nel cuore della tempesta: 325.000 telespettatori (share 2%).

Nove Le bestie di Satana: 242.000 telespettatori (share 1,5%).