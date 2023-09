Ascolti del 17 settembre: “Tim Music Awards” e “La ragazza e l’ufficiale”

2,5 milioni di spettatori per lo show su Rai1 e 1,9 milioni per la serie su Canale 5 Redazione Sorrisi







Rai1, Tim Music Awards: 2.469.000 spettatori (share 16,58%)

Canale 5, La ragazza e l’ufficiale: 1.863.000 spettatori (share %)

Italia 1, FBI Most wanted: 970.000 spettatori (share 5,95%)

Rete 4, Dritto e rovescio: 846.000 spettatori (share 6,93%)

Rai3, Il provinciale: 726.000 spettatori (share 4,53%)

Rai2, I profondi segreti della mia famiglia: 693.000 spettatori (share 4,09%)

Nove, Only fun: 336.000 spettatori (share 2,23%)

Tv8, Italia’s got talent - Best of: 294.000 spettatori (share 1,99%)

La7, Piazza pulita - L'abisso: 284.000 spettatori (share 2,07%)