Ascolti del 18 agosto: “Superquark” e “All together now”

1,8 milioni di spettatori per il programma di Piero Angela su Rai1 e 1,3 milioni per la replica della finale del talent su Canale 5 Piero Angela a "Superquark" Redazione Sorrisi







Rai1,"Superquark": 1.794.000 spettatori, 12,8 % di share

Canale 5, "All together now": 1.240.000 spettatori, 9,7 % di share

Rai2, "Non avrai mai mia figlia": 1.226.000 spettatori, 8 % di share

Italia 1, "Chicago Fire": 1.115.000 spettatori, 8 % di share

Rai3, "Una famiglia senza freni": 1.034 .000 spettatori, 6,7 % di share

Rete 4, "Zona Bianca": 737.000 spettatori, 5,9 % di share