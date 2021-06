Ascolti del 18 giugno: Inghilterra-Scozia e “Mamma mia! Ci risiamo”

Oltre il 24% di share per la sfida degli Europei 2020 su Rai1 Inghilterra-Scozia Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Rai 1 Inghilterra-Scozia: 4.940.000 telespettatori (share 24,3%).

Rete 4 Quarto Grado: 1.663.000 telespettatori (share 10,9%).

Rai 2 Tra due madri: 1.583.000 telespettatori (share 8%).

Canale 5 Mamma mia! Ci risiamo: 1.518.000 telespettatori (share 8,3%).

Italia 1 La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone: 904.000 telespettatori (share 4,8%).

Rai 3 Atlantic Crossing: 802.000 telespettatori (share 4,4%).

La7 I Picari: 470.000 telespettatori (share 2,6%).

Nove I migliori Fratelli di Crozza: 417.000 telespettatori (share 2,1%).

Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 309.000 telespettatori (share 1,6%).