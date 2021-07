Ascolti del 18 luglio: “Delitti in Paradiso” e “Vivi e lascia vivere”

1,7 milioni di spettatori per la serie di Rai2 e 1,4 milioni per la fiction di Raiuno Redazione Sorrisi







Rai2, Delitti in Paradiso: 1.687.000 spettatori (share 8,94%) il primo episodio e 1.769.000 spettatori (share 10,57%) il secondo episodio

Rai1, Vivi e lascia vivere: 1.729.000 spettatori (share 9,27%) il primo episodio e 1.298.000 spettatori (share 8,25%) il secondo episodio

Canale 5, Grand Hotel - Intrighi e passioni: 1.429.000 spettatori (share 9,86%)

Rai3, Kilimangiaro estate: 1.037.000 spettatori (share 5,98%)

Italia 1, Colorado: 884.000 spettatori (share 5,77%)

Rete 4, The next three days: 670.000 spettatori (share 4,35%)

La7, Scoprendo Forrester: 441.000 spettatori (share 2,95%)