Ascolti del 18 marzo: “Il Cantante Mascherato” e “Più forti del destino”

2,9 milioni di telespettatori per lo show di Rai 1, 2,3 per la fiction di Canale 5 Lumaca e Milly Carlucci Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Rai1 "Il Cantante Mascherato": 2.970.000 spettatori (share 17,6%).

Canale 5 "Più forti del destino": 2.384.000 spettatori (share 12,1%).

Rete 4 "Quarto Grado": 1.538.000 spettatori (share 9%).

Nove "Fratelli di Crozza": 1.397.000 spettatori (share 6,2%).

Italia 1 "John Wick - Capitolo 2": 1.385.000 spettatori (share 6,9%).

La7 "Propaganda Live": 885.000 spettatori (share 5,5%).

Rai2 "NCIS": 806.000 spettatori (share 3,6%).

Rai3 "Sorry We Missed You": 631.000 spettatori (share 2,9%).

TV8 "Quattro Matrimoni": 344.000 spettatori (share 1,7%).