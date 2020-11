Ascolti del 18 novembre: Bosnia – Italia e “All together now”

Ascolti del 18 novembre: Bosnia – Italia e “All together now”

6,7 milioni di spettatori per la Nazionale su Raiuno e quasi 3,1 milioni per lo show musicale di Canale 5

19 Novembre 2020 | 09:55 di Redazione Sorrisi

Rai1, Bosnia - Italia: 6.699.000 spettatori (share 24,33%)

Canale 5, All together now: 3.072.000 spettatori (share 14,43%)

Rai3, Chi l'ha visto?: 2.213.000 spettatori (share 9,86%)

Rai2, Resta con me: 2.081.000 spettatori (share 8,07%)

Italia 1, Sherlock Holmes - Gioco di ombre: 1.231.000 spettatori (share 5,42%)

Rete 4, Stasera Italia speciale: 770.000 spettatori (share 3,39%)

La7, Atlantide: 727.000 spettatori (share 3,07%)