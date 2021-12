Ascolti del 19 dicembre: “Soliti ignoti – Speciale Telethon” e “Che tempo che fa”

Quasi 4 milioni di spettatori per lo speciale benefico su Rai1, quasi 3 milioni per il programma condotto da Fabio Fazio Amadeus Redazione Sorrisi







“Soliti ignoti – Il ritorno, Speciale Telethon", Rai1: 3.781.000 spettatori, 18,6% di share

“Che tempo che fa”, Rai3: 2.448.000 spettatori, 10,4% di share

“All together now”, Canale 5: 2.031.000 spettatori, 13% di share

“Freedom – Oltre il confine”, Italia 1: 900.000 spettatori, 4,6% di share

“NCIS Los Angeles”, Rai2: 983.000 spettatori, 4,1% di share

“Controcorrente prima serata”, Rete 4: 634.000 spettatori, 3,5% di share

“Tel chi el telùn”, Nove: 510.000 spettatori, 2,4% di share

“Tut – Il Destino di un Faraone”, La7: 272.000 spettatori, 1,7% di share

“Family food fight”, Tv8: 226.000 spettatori, 1,1% di share