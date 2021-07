Ascolti del 2 luglio: più di 15 milioni di spettatori per Belgio-Italia

Oltre il 65% di share per i quarti di finale di Euro 2020 su Rai 1 Belgio – Italia Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Rai 1 Belgio – Italia: 15.483.000 telespettatori (share 65,2% ).

Rete 4 Quarto Grado – Le storie: 916.000 telespettatori (share 5,2%).

Canale 5 Adaline – L’eterna giovinezza: 769.000 telespettatori (share 3,4%).

Italia 1 Una ragazza e il suo sogno: 514.000 telespettatori (share 2,3%).

Rai 2 Fascino e morte a Hollywood: 369.000 telespettatori (share 1,6%).

Rai 3 Beata ignoranza: 250.000 telespettatori (share 1,1%).

La7 Joséphine, Ange Gardien: 244.000 telespettatori (share 1,3%).

Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 176.000 telespettatori (share 0,8%).

Nove I migliori Fratelli di Crozza: 123.000 telespettatori (share 0,5%).