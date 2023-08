Ascolti del 20 agosto: “La ragazza e l’ufficiale” e “L’allieva”

1.6 milioni di spettatori per la serie turca e 1.4 milioni per le repliche della fiction di Rai1 Redazione Sorrisi







Canale 5, "La ragazza e l’ufficiale": 1.607.000 spettatori, 13,9% di share

Rai1, "L’allieva": 1.441.000 spettatori, 11,5% di share

Italia 1, "FBI Most wanted": 902.000 spettatori, 6,9% di share

Rai3 "Le ragazze": 622.000 spettatori, 5,1% di share

Rete 4, "Sms sotto mentite spoglie": 616.000 spettatori, 4,8% di share

Rai2, "Ti ruberò la vita": 576.000 spettatori, 4,3% di share

Tv8, "Italia’s Got Talent - Best Of": 388.000 spettatori, 3,3% di share

Nove, "Little Big Italy": 293.000 spettatori, 2,4% di share

La7, "Miss Marple": 275.000 spettatori, 2,7% di share