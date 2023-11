Ascolti del 20 novembre: 8,8 milioni per la Nazionale

Quasi il 39% di share per la partita su Rai1 e il 19% per il reality di Canale 5 Redazione Sorrisi







Rai1, Ucraina - Italia: 8.783.000 spettatori (share 38,66%)

Canale 5, Grande fratello: 2.593.000 spettatori (share 18,85%)

Rai2, Gli ultimi saranno ultimi: 1.202.000 spettatori (share 6,09%)

Rai3, Indovina chi viene a cena cult: 943.000 spettatori (share 4,53%)

Rete 4, Quarta repubblica: 926.000 spettatori (share 6,04%)

Italia 1, Richie rich: 764.000 spettatori (share 3,79%)

La7, Tina – What’s love got to do with it: 503.000 spettatori (share 2,67%)

Nove, Il contadino cerca moglie: 462.000 spettatori (share 2,17%)

Tv8, Io prima di te: 365.000 spettatori (share 1,90%)