Ascolti del 21 agosto: “La Dama Velata” e “Ma che bella sorpresa”

La replica della fiction di Rai1 seguita da oltre 1,8 milioni di telespettatori Redazione Sorrisi







Rai1 "La Dama Velata": 1.863.000 spettatori (share 15%).

Canale 5 "Ma che bella sorpresa": 1.624.000 spettatori (share 12,3%).

Rai2 "Europei di Atletica Leggera": 1.363.000 spettatori (share 10,1%).

Rai3 "Kilimangiaro Estate": 689.000 spettatori (share 5,6%).

Rete 4 "Controcorrente Speciale": 664.000 spettatori (share 5,3%).

Italia 1 "Godzilla": 487.000 spettatori (share 3,9%).

Tv8 "Italia’s Got Talent – Best Of": 466.000 spettatori (share 3,8%).

La7 "Miss Marple": 296.000 spettatori (share 3,1%).

Nove "Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30…": 175.000 spettatori (share 1,5%).