Ascolti del 22 dicembre: “Pinocchio” e “Tutta colpa di Freud”

3,1 milioni di spettatori per il film di Rai1 e 1,5 milioni per la serie di Canale 5 Redazione Sorrisi







Rai1, Pinocchio: 3.147.000 spettatori (share 16,43%)

Canale 5, Tutta colpa di Freud: 1.543.000 spettatori (share 7,90%)

Rai3, Chi l’ha visto?: 1.987.000 spettatori (share 10,42%)

Italia 1, Now You See Me - I maghi del crimine: 1.202.000 spettatori (share 5,82%)

Rai2, Mare fuori: 1.156.000 spettatori (share 5,13%)

Rete 4, Zona bianca: 774.000 spettatori (share 4,89%)

La7, Eden - Un pianeta da salvare: 497.000 spettatori (share 2,81%)