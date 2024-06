Ascolti del 23 giugno: Svizzera – Germania e “Segreti di famiglia”

Più di 5 milioni per la partita degli Europei di calcio e quasi 2 milioni per la soap turca Europei 2024: Germania - Svizzera Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Rai1, Svizzera-Germania: 5.027.000 spettatori, 29,1% di share

Canale 5, “Segreti di famiglia”: 1.862.000 spettatori, 12,9% di share

Rai3, “Report”: 1.290.000 spettatori, 7,6% di share

Italia1, “Il ricco, il povero e il maggiordomo”: 928.000 spettatori, 5,8% di share

Rai2, “Il velo nuziale – Viaggio a Venezia”: 765.000 spettatori, 4,4% di share

Rete4, “Zona Bianca”: 693.000 spettatori, 5,6% di share

Tv8, “Italia’s got talent - Best of”: 411.000 spettatori, 2,8% di share

Nove, “Che Tempo Che Fa – Best of”: 270.000 spettatori, 1,6% di share

La7, “Propaganda Live – Best of”: 206.000 spettatori, 1,6 % di share