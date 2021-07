Ascolti del 23 luglio: “Top Dieci”, “Masantonio” e “Una doppia verità”

La replica dello show di Rai 1 seguita da oltre 2,3 milioni di telespettatori Carlo Conti a "Top Dieci" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Rai 1 Top Dieci: 2.387.000 telespettatori (share 15,9%).

Rai 3 Una doppia verità: 1.345.000 telespettatori (share 8%).

Rete 4 Quarto Grado – Le storie: 1.092.000 telespettatori (share 8,6%).

Italia 1 Chicago PD: 1.104.000 telespettatori (share 7,3%).

Canale 5 Masantonio – Sezione scomparsi: 961.000 telespettatori (share 6,2%).

Rai 2 Olimpiadi Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli: 607.000 telespettatori (share 4%).

Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 397.000 telespettatori (share 2,6%).

Nove I migliori Fratelli di Crozza: 309.000 telespettatori (share 1,9%).

La7 I Tudors: 261.000 telespettatori (share 1,9%).