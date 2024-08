Ascolti del 25 agosto: “Segreti di famiglia” e “Brave ragazze”

1,7 milioi di spettatori per la serie su Canale 5 e 1,4 milioni per il film su Rai1 Redazione Sorrisi







Canale 5, "Segreti di famiglia": 1.746.000 spettatori, 15,1% di share

Rai1, "Brave ragazze": 1.362.000 spettatori, 11,2% di share

Italia 1, "Tilt – Tieni il tempo": 606.000 spettatori, 6% di share

Rai3, "FarWest – Il racconto": 544.000 spettatori, 4,8% di share

Rai2, "CSI: Vegas": 491.000 spettatori, 3,8% di share

Rete 4 "Stasera Italia – L’attacco": 450.000 spettatori, 3,6% di share

Nove, "Little Big Italy": 415.000 spettatori, 3,4% di share

Tv8, "Italia’s got talent – Best of": 337.000 spettatori, 2,9% di share

La7, "Diana – La storia segreta di Lady D": 289.000 spettatori, 2,4% di share