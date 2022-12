Ascolti del 25 dicembre: “Stanotte a Milano” e “Il 7 e l’8”

Il programma di Alberto Angela su Rai1 seguito da oltre 3,4 milioni di telespettatori Stanotte A Milano Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Rai1 "Stanotte a Milano": 3.420.000 spettatori (share 23,8%).

Canale 5 "Il 7 e l’8": 2.123.000 spettatori (share 13,3%).

Rai2 "Natale a Castle Hart": 1.191.000 spettatori (share 7,2%).

Italia 1 "Miracolo nella 34a strada": 1.107.000 spettatori (share 7,2%).

Rai3 "Non c’è più religione": 761.000 spettatori (share 4,7%).

Rete 4 "The Untouchables – Gli intoccabili": 735.000 spettatori (share 4,8%).

Nove "The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo": 507.000 spettatori (share 3,3%).

La7 "Il padre della sposa": 293.000 spettatori (share 1,8%).

Tv8 "Just Friends – Solo amici": 213.000 spettatori (share 1,3%).