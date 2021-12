Ascolti del 25 dicembre: “Stanotte a Napoli” e “All Together Now Kids”

Il programma di Alberto Angela su Rai1 seguito da oltre 4,1 milioni di telespettatori Alberto Angela Redazione Sorrisi







Rai1 Stanotte a Napoli: 4.154.000 spettatori (share 22,7%).

Canale 5 All Together Now Kids: 2.259.000 spettatori (share 13,5%).

Italia 1 La banda dei Babbi Natale: 1.331.000 spettatori (share 6,6%).

Rai3 Coco: 1.280.000 spettatori (share 6,3%).

Rai2 La giostra dell’amore: 720.000 spettatori (share 3,5%).

Rete 4 Via col vento: 618.000 spettatori (share 3,5%).

Nove Queen – We are the champions: 456.000 spettatori (share 2,4%).

La7 Fuga dal Natale: 316.000 spettatori (share 1,6%).

TV8 Il sapore del Natale: 260.000 spettatori (share 1,3%).