Ascolti del 25 giugno: “Separati ma non troppo” e “Masantonio”

Il film su Rai1 con il 10,7% di share si aggiudica la prima serata Separati ma non troppo Redazione Sorrisi







Rai1 Separati ma non troppo: 1.866.000 spettatori (share 10,7%).

Canale5 Masantonio – Sezione Scomparsi: 1.688.000 spettatori (share 10,1%).

Rete4 Quarto Grado – Le Storie: 1.655.000 spettatori (share 12,1%).

Rai2 Frammenti di memoria: 1.013.000 spettatori (share 5,7%).

Italia1 X-Men: L’inizio: 953.000 spettatori (share 6%).

Rai3 Atlantic Crossing: 698.000 spettatori (share 4,3%).

Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 491.000 spettatori (share 2,9%).

La7 Gandhi: 484.000 spettatori (share 3,5%).

Nove I Migliori Fratelli di Crozza: 343.000 spettatori (share 1,9%).