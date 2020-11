Ascolti del 25 novembre: “All together now” vince la serata con il 15% di share

3,1 milioni di spettatori per lo show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker

Foto: Michelle Hunziker davanti al muro di "All together now"