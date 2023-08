Ascolti del 27 agosto: i Mondiali di atletica e “La ragazza e l’ufficiale”

1.7 milioni di spettatori per lo sport su Rai2 e 1.6 milioni per la serie su Canale 5 Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu festeggiano l'oro nella staffetta Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Rai2, "Mondiali di atletica": 1.721.000 spettatori, 11,9% di share

Canale 5, "La ragazza e l’ufficiale": 1.605.000 spettatori, 13,3% di share

Rai1, "L’allieva": 1.316.000 spettatori, 10,1% di share

Italia 1, "FBI: Most wanted": 799.000 spettatori, 5,7% di share

Rai3, "Le ragazze": 730.000 spettatori, 5,6% di share

Rete 4, "Caccia al tesoro": 456.000 spettatori, 3,4% di share

Tv8, "Italia’s got talent – Best of": 379.000 spettatori, 3% di share

Nove, "Little Big Italy": 314.000 spettatori, 2,2% di share

La7, "Miss Marple": 226.000 spettatori, 2,2% di share