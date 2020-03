Ascolti del 27 marzo 2020: 4,5 milioni di spettatori per “Amici”

"The Good Doctor" su Rai 2 è secondo con 2,4 milioni

28 Marzo 2020 | 10:03 di Redazione Sorrisi

Canale 5 Amici: 4.597.000 spettatori, 20,5% di share.

Rai2 The Good Doctor: 2.472.000 spettatori, 8,2% di share.

Rai1 Speciale TG1 – Resistere: 1.794.000 spettatori, 6,6% di share.

La7 Propaganda Live: 1.544.000 spettatori, 6,5% di share.

Italia 1 Terminator: Genisys: 1.499.000 spettatori, 5,5% di share.

Rete4 Quarto Grado: 1.476.000 spettatori, 6,3% di share.

Rai3 After the Sunset: 1.087.000 spettatori, 3,6% di share.

TV8 Italia’s Got Talent – Best Of: 781.000 spettatori, 2,8% di share.

Nove I Migliori Fratelli di Crozza: 686.000 spettatori, 2,4% di share.