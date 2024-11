Ascolti del 27 novembre: “This is me” e “Domenico Modugno”

Quasi 3 milioni di spettatori per il programma condotto da Silvia Toffanin e quasi 2 milioni per il documentario su Rai1 Redazione Sorrisi







Canale 5 - "This is me": 2.928.000 spettatori, 21,14% di share

Rai1, "Domenico Modugno: L’italiano che incantò il mondo": 1.873.000 spettatori, 10,51% di share

Rai 3, "Chi l’ha visto?": 1.492.000 spettatori, 9,14% di share

Rai2, "Stucky": 1.427.000 spettatori, 7,42% di share

Tv8, Liverpool-Real Madrid: 1.146.000 spettatori, 5,9% di share

Italia 1, "Bastille day: Il colpo del secolo": 894.000 spettatori, 4,77% di share

Rete 4, "Fuori dal Coro": 614.000 spettatori, 4,36% di share

La7, "Una giornata particolare": 1.084.000 spettatori, 6,22% di share

Nove, "La corrida": 945.000 spettatori, 5,1% di share