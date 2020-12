Ascolti del 28 dicembre: “La Bella e la Bestia” e “Grande Fratello Vip”

29 Dicembre 2020 | 10:01 di Redazione Sorrisi

Rai1 La Bella e la Bestia: 4.819.000 spettatori, 20% di share.

Canale 5 Grande Fratello Vip: 3.663.000 spettatori, 20,2% di share.

Rete4 Quarta Repubblica: 1.284.000 spettatori, 5,8% di share.

Italia 1 Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno: 1.210.000 spettatori, 5,6% di share.

Rai2 Pixels: 1.109.000 spettatori, 4,3% di share.

Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo: 987.000 spettatori, 4% di share.

Rai3 Maria Teresa: 905.000 spettatori, 3,4% di share.

La7 Atlantide – Pantani, vita e morte di un pirata: 411.000 spettatori, 2% di share.

Tv8 Das Boot: 219.000 spettatori, 0,9% di share.