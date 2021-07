Ascolti del 28 luglio: “Superquark” e “All Together Now”

1,9 milioni di spettatori per il programma di Raiuno e 1,4 milioni per lo show di Canale 5 Piero Angela Redazione Sorrisi







Rai1, Superquark: 1.920.000 spettatori (share 12,14%)

Canale 5, All Together Now: 1.443.000 spettatori (share 9,74%)

Italia 1, Chicago Fire: 1.223.000 spettatori (share 7,84%)

Rai3, Benvenuti a casa mia: 1.103.000 spettatori (share 6,29%)

Rai2, Il circolo degli anelli: 1.002.000 spettatori (share 6,41%)

Rete 4, Zona bianca: 845.000 spettatori (share 6,03%)

La7, Caccia a Hitler: 404.000 spettatori (share 2,99%)