Ascolti del 28 novembre: “Cuori” e “Che tempo che fa”

4,3 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 2,8 milioni per il talk show di Rai3 Redazione Sorrisi







Rai1, Cuori: 4.423.000 spettatori (share 18,77%) il primo episodio e 4.259.000 spettatori (share 21,73%) il secondo episodio

Rai3, Che tempo che fa: 2.795.000 spettatori (share 11,59%)

Canale 5, All together now: 2.260.000 spettatori (share 11,46%)

Italia 1, Jurassic World - Il regno distrutto: 1.239.000 spettatori (share 6,01%)

Rai2, N.C.I.S. Los Angeles: 932.000 spettatori (share 3,84%) e N.C.I.S. New Orleans: 822.000 spettatori (share 3,53%)

Rete 4, Controcorrente prima serata: 803.000 spettatori (share 4,37%)

La7, Atlantide speciale: 437.000 spettatori (share 2,89%)