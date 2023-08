Ascolti del 29 agosto: Italia – Francia e “L’allieva”

2,8 milioni di spettatori per la partita di pallavolo su Rai2 e 1,9 milioni per la fiction di Rai1 Redazione Sorrisi







Rai2, Pallavolo Italia - Francia: 2.759.000 spettatori (share 15,85%)

Rai1, L'allieva: 1.898.000 spettatori (share 10,85%)

Canale 5, Scherzi a parte: 1.312.000 spettatori (share 9,97%)

Italia 1, Galatasaray - Molde: 714.000 spettatori (share 4,20%)

La7, In onda prima serata: 664.000 spettatori (share 4,05%)

Rete 4, The next three days: 651.000 spettatori (share 4,67%)

Rai3, Filorosso: 611.000 spettatori (share 4,37%)

Tv8, Power hits estate: 483.000 spettatori (share 3,45%)

Nove, Redemption – Identità nascoste: 377.000 spettatori (share 2,36%)