Ascolti del 29 maggio: “Amici Speciali” e “Il Figlio della Luna”

30 Maggio 2020 | 10:00 di Redazione Sorrisi

Rai1 Il Figlio della Luna: 3.164.000 spettatori, 13,48% di share.

Canale 5 Amici Speciali: 3.005.000 spettatori, 16,65% di share.

Rai2 NCIS: 1.622.000 spettatori, 6,2% di share.

Italia 1 Fast and Furious: 1.240.000 spettatori, 5,21% di share.

Rete4 Quarto Grado: 1.414.000 spettatori, 7,26% di share.

Nove Fratelli di Crozza: 1.362.000 spettatori, 5,4% di share.

La7 Propaganda Live: 1.140.000 spettatori, 5,9% di share.

Rai3 Euforia: 939.000 spettatori, 3,82% di share.

Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 591.000 spettatori, 2,5% di share.