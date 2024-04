Ascolti del 3 aprile: Vanina e Fiorentina – Atalanta

2,8 milioni di spettatori per la fiction di Canale 5 e 2,7 milioni per la partita su Italia 1 Redazione Sorrisi







Canale 5, Vanina - Un vicequestore a Catania: 2.813.000 spettatori (share 15,95%)

Italia 1, Fiorentina - Atalanta: 2.734.000 spettatori (share 13,21%)

Rai1, Il meglio di te: 2.334.000 spettatori (share 12,58%)

Rai3, Chi l’ha visto?: 2.017.000 spettatori (share 11,76%)

Rai2, Delitti in Paradiso: 954.000 spettatori (share 4,60%)

Rete 4, Fuori dal coro: 914.000 spettatori (share 6,19%)

La7, Una giornata particolare: 907.000 spettatori (share 4,82%)

Tv8, Italia’s got talent - Best of: 477.000 spettatori (share 2,53%)

Nove, Tutte contro lui: 408.000 spettatori (share 2,18%)