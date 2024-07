Ascolti del 30 giugno: Spagna – Georgia e “Segreti di famiglia”

4,4 milioni di spettatori per la partita su Rai1 e 1,7 milioni per la soap su Canale 5 Redazione Sorrisi







Rai1, Spagna - Georgia: 4.403.000 spettatori (share 28,59%)

Canale 5, Segreti di famiglia: 1.683.000 spettatori (share 12,47%)

Rai3, Report: 852.000 spettatori (share 5,55%)

Italia 1, Tu la conosci Claudia?: 844.000 spettatori (share 5,85%)

Rai2, Il velo nuziale: 725.000 spettatori (share 4,65%)

Rete 4, La teoria del tutto: 399.000 spettatori (share 3,08%)

Nove, Little big Italy: 371.000 spettatori (share 2,45%)

Tv8, Italia’s got talent – Best of: 344.000 spettatori (share 2,59%)

La7, Il socio: 323.000 spettatori (share 2,91%)