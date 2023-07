Ascolti del 30 luglio: “Scomparsa” e “Quando un padre”

1,7 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 1,2 milioni per il film di Canale 5 Redazione Sorrisi







Rai1, Scomparsa: 1.744.000 spettatori (share 13,52%)

Canale 5, Quando un padre: 1.225.000 spettatori (share 10,14%)

Rai2, Tim summer hits: 974.000 spettatori (share 8,28%)

Italia 1, FBI most wanted: 780.000 spettatori (share 5,94%)

Rai3, Le ragazze: 732.000 spettatori (share 5,87%)

Rete 4, Faccio un salto all’Avana: 479.000 spettatori (share 3,70%)

Nove, Little big Italy: 397.000 spettatori (share 3,01%)

Tv8, Italia’s got talent best of: 359.000 spettatori (share 2,91%)

La7, Miss Marple: 272.000 spettatori (share 2,76%)