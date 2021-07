Ascolti del 30 luglio: “Top Dieci” e “Ines dell’Anima Mia”

Lo show di Rai1 in replica conquista il 15% di share, la serie di Canale 5 debutta con il 10,7% Carlo Conti a "Top Dieci" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Rai 1 Top Dieci: 2.194.000 telespettatori (share 15%).

Canale 5 Inès dell’anima mia: 1.597.000 telespettatori (share 10,7%)

Italia 1 Chicago PD: 1.227.000 telespettatori (share 8,2%).

Rai 2 Olipiadi 2020 - Il circolo degli anelli: 906.000 telespettatori (share 6,1%).

Rai 3 La Grande Storia – Dio salvi la Regina: 780.000 telespettatori (share 4,9%).

Rete 4 Il terzo indizio: 692.000 telespettatori (share 4,6%).

La7 Un povero ricco: 572.000 telespettatori (share 3,6%).

Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 314.000 telespettatori (share 2%).

Nove I migliori Fratelli di Crozza: 259.000 telespettatori (share 1,6%).