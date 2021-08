Ascolti del 4 agosto 2021: “Superquark” e “All Together Now”

Piero Angela su Rai 1 seguito da oltre 1,8 milioni di telespettatori Piero Angela condurrà la nuova edizione di ”Superquark” per nove puntate, fino ad agosto Redazione Sorrisi







Rai1 Superquark: 1.871.000 spettatori (share 12,2%).

Italia 1 Chicago Fire: 1.431.000 spettatori (share 8,4%).

Canale 5 All Together Now: 1.338.000 spettatori (share 9,1%).

Rai3 Quasi nemici – L’importante è avere ragione: 1.276.000 spettatori (share 7,5%).

Rai2 Il Circolo degli Anelli: 1.253.000 spettatori (share 8,9%).

Rete4 Zona Bianca: 758.000 spettatori (share 5,6%).

La7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler: 372.000 spettatori (share 2,9%).

Nove A casa con i suoi: 356.000 spettatori (share 2,2%).

Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone: 259.000 spettatori (share 1,8%).