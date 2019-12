Ascolti del 4 dicembre: “All together now” e “Fratelli unici”

Lo show con Michelle Hunziker torna e vince la serata con 2.706.000 spettatori, Raitre supera Raiuno in share grazie a “Chi l'ha visto?”

Foto: Michelle Hunziker davanti al muro dei giudici. In ogni puntata anche lei e J-Ax, presidente di giuria, cantano una canzone assieme

05 Dicembre 2019 | 09:53 di Redazione Sorrisi

Canale 5, All together now: 2.706.000 spettatori, share 16,52%.



Raiuno, Fratelli unici: 2.431.000 spettatori, share 11,01%.



Raitre, Chi l'ha visto?: 2.283.000 spettatori, share 11,24%.



Raidue, Volevo fare la rockstar: 1.476.000 spettatori, share 6% il primo episodio, 1.621.000 spettatori, share 8,39% il secondo.



Italia 1, Oblivion: 1.263.000 spettatori, share 6,04%.



Rete 4, La Repubblica delle donne: 820.000 spettatori, share 4,35%.



La7, Atlantide: 505.000 spettatori, share 2,79%.