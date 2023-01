Ascolti del 4 gennaio: “Meraviglie – Stelle d’Europa” e “Sissi”

Alberto Angela in prima serta su Rai1 seguito da 2,6 milioni di telespettatori Alberto Angela Redazione Sorrisi







Rai1 "Meraviglie – Stelle d’Europa": 2.686.000 spettatori (share 16,4%).

Canale 5 "Sissi": 2.060.000 spettatori (share 12,7%).

Rai3 "Sister Act 2 – Più svitata che mai": 1.772.000 spettatori (share 10%).

Italia 1 "Now You See Me – I maghi del crimine": 1.165.000 spettatori (share 6,7%).

Rai2 "Mi Casa Es Tu Casa": 658.000 spettatori (share 3,9%).

Rete 4 "Controcorrente Prima Serata": 657.000 spettatori (share 4,4%).

Tv8 "Un Volo a Natale": 636.000 spettatori (share 3,6%).

La7 "Un povero ricco": 604.000 spettatori (share 3,3%).

Nove "Allacciate le cinture": 257.000 spettatori (share 1,5%).