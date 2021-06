Ascolti del 4 giugno: “Italia – Repubblica Ceca” e “La scelta”

4,6 milioni di telespettatori su Rai1 per l'ultima amichevole della Nazionale prima degli Europei Lorenzo Insigne Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Rai 1 Italia – Repubblica Ceca: 4.600.000 telespettatori (share 20,9%).

Canale 5 La scelta – The choice: 1.987.000 telespettatori (share 10,5%).

Rete 4 Quarto Grado: 1.770.000 telespettatori (share 10,7%).

Rai 2 Quel bambino non sarà mai tuo: 1.151.000 telespettatori (share 5,3%).

Italia 1 Interstellar: 1.099.000 telespettatori (share 6,6%).

Rai 3 Sissi – La giovane imperatrice: 1.049.000 telespettatori (share 4,9%).

La7 Propaganda Live: 800.000 telespettatori (share 5,2%).

Nove I migliori Fratelli di Crozza: 612.000 telespettatori (share 2,9%).

Tv8 Italia’s Got Talent – The best of: 324.000 telespettatori (share 1,5%).