Ascolti del 4 novembre: “Ulisse” e “All together now”

Ascolti del 4 novembre: “Ulisse” e “All together now”

3,2 milioni di spettatori per il programma di Raiuno e 2,8 milioni per lo show musicale di Canale 5

05 Novembre 2020 | 09:55 di Redazione Sorrisi

Rai1, Ulisse - Il piacere della scoperta: 3.209.000 spettatori (share 14,71%)

Canale 5, All together now: 2.821.000 spettatori (share 14,80%)

Rai3, Chi l’ha visto?: 1.887.000 spettatori (share 8,35%)

Italia 1, The great wall: 1.513.000 spettatori (share 6,03%)

Rai2, Tg2 – Post America 2020: 1.060.000 spettatori (share 4,10%)

Rete 4, Stasera Italia speciale: 904.000 spettatori (share 3,99%)

La7, Atlantide: 634.000 spettatori (share 3,62%)