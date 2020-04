Ascolti del 5 aprile: “Bella da morire” e “Live – Non è la D’Urso”

Foto: Cristiana Capotondi in "Bella da morire"

06 Aprile 2020 | 09:40 di Redazione Sorrisi

Raiuno, Bella da morire: 5.844.000 spettatori, share 20,49%.

Raidue, Che tempo che fa: 2.823.000 spettatori, share 9,27%.

Raitre, Borg-McEnroe: 1.052.000 spettatori, share 3,52%.

Canale 5, Live - Non è la D'Urso: 2.474.000 spettatori, share 11,13%.

Italia 1, Un'impresa da Dio: 2.455.000 spettatori, share 8,05%.

Rete 4, The next three days: 912.000 spettatori, share 3,38%.

La7, Non è l'Arena: 1.369.000 spettatori, share 6,25%.