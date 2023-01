Ascolti del 5 gennaio: “Cenerentola” e “A Natale mi sposo”

Il film-favola su Rai1 senza rivali: è stato seguito da oltre 3,3 milioni di telespettatori Lily James, la nuova Cenerentola Credit: © Disney Redazione Sorrisi







Rai1 "Cenerentola": 3.395.000 spettatori (share 19,3%).

Canale 5 "A Natale mi sposo": 1.747.000 spettatori (share 10,9%).

Italia 1 "Now You See Me 2": 1.085.000 spettatori (share 6,5%).

Rai2 "Elisa with Dardust – An Intimate Night": 948.000 spettatori (share 6,1%).

Rai3 "Madre Teresa": 812.000 spettatori (share 4,6%).

Rete 4 "Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio": 778.000 spettatori (share 4,4%).

La7 "In Their Own Words": 452.000 spettatori (share 2,5%).

Tv8 "D.N.A. (Decisamente non adatti)": 356.000 spettatori (share 2%).

Nove "Il Celeste – Roberto Formigoni": 274.000 spettatori (share 1,5%).