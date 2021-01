Ascolti del 5 gennaio: “La Befana vien di notte” e “Viaggio nella grande bellezza”

06 Gennaio 2021 | 10:02 di Redazione Sorrisi

Rai 1 La Befana vien di notte: 4.881.000 telespettatori, share 19,5%.

Canale 5 Viaggio nella grande bellezza – Venezia: 2.146.000 telespettatori, share 10,1%.

Italia 1 Now you see me – I maghi del crimine: 1.894.000 telespettatori, share 7,6%.

Rete 4 Il marchese del Grillo: 1.489.000 telespettatori, share 6,6%.

Rai 2 Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa: 1.080.000 telespettatori, share 4,2%.

Rai 3 La La Land: 1.060.000 telespettatori, share 4,2%.

La7 Non siamo angeli: 614.000 telespettatori, share 2,4%.

Tv8 Gli stivali di Babbo Natale: 502.000 telespettatori, share 1,9%.

Nove Ben Hur: 388.000 telespettatori, share 1,7%.