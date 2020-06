Ascolti del 5 giugno: “Il Coraggio di Angela” e “Amici Speciali”

06 Giugno 2020 | 10:18 di Redazione Sorrisi

Canale 5 Amici Speciali: 3.206.000 spettatori, 16,62% di share.

Rai1 Il Coraggio di Angela: 3.178.000 spettatori, 14,10% di share.

Italia 1 2 Fast 2 Furious: 1.471.000 spettatori, 6,38% di share.

Nove Fratelli di Crozza: 1.332.000 spettatori, 5,4% di share.

Rete4 Quarto Grado: 1.275.000 spettatori, 6,61% di share.

Rai2 Sabbia Rosso Sangue: 1.256.000 spettatori, 6,34% di share.

La7 Propaganda Live: 1.029.000 spettatori, 5,36% di share.

Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 654.000 spettatori, 2,8% di share.

Rai3 Notti Magiche: 502.000 spettatori, 3,10% di share.